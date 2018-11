‘Ik had niet meer gedacht dat ik Feyenoord-basisspeler kon worden’

Calvin Verdonk kwam zondag voor de vierde keer dit seizoen in actie in de Eredivisie. De verdediger deed met Feyenoord negentig minuten mee tegen Heracles Almelo (0-2 winst) en bereidde het doelpunt van Jens Toornstra voor. Verdonk is blij met zijn ontwikkeling, vertelt hij in het Algemeen Dagblad.

Verdonk speelde in de jeugd bij SC Amstelwijck, VV Wieldrecht en SC Feyenoord, alvorens hij de overstap maakte naar Feyenoord. Hij maakte in maart 2015 in een wedstrijd tegen NAC Breda zijn debuut in het eerste elftal, maar een echte doorbraak bleef uit. Hij liet zich daarom verhuren aan PEC Zwolle en werd vervolgens uitgeleend aan NEC.

"Het zat in mijn hoofd om snel een basisplaats te veroveren, maar achteraf was ik er gewoon nog niet klaar voor", blikt hij terug op zijn debuut onder Fred Rutten. In dienst van PEC en NEC kwam hij tot respectievelijk 19 en 41 wedstrijden. Afgelopen zomer keerde hij terug in De Kuip.

“Ik dacht: de club heeft Ridgeciano Haps en Tyrell Malacia. Eentje zal in het eerste spelen, de ander in het tweede elftal. En dan bleef ik over." Omdat Haps geblesseerd is en Van Bronckhorst Malacia op de bank houdt, mag Verdonk spelen: "Eerlijk gezegd had ik niet meer gedacht dat ik basisspeler zou kunnen worden bij Feyenoord." Inmiddels staat hij op zeven officiële optredens in het eerste elftal.