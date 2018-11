‘Hij staat straks klaar als PSV Lozano of Bergwijn verkoopt’

Willem van Hanegem ziet steeds meer beloftevolle aanvallers doorbreken. De Kromme schrijft in zijn column voor het Algemeen Dagblad dat het Nederlands elftal in de toekomst mogelijk veel plezier gaat beleven aan spelers als Javairo Dilrosun, Arnaut Groeneveld en Donyell Malen. Laatstgenoemde kwam zaterdag tegen De Graafschap na een uur in de ploeg voor Gastón Pereiro.

De international van Jong Oranje schoot PSV definitief in veilige haven, want hij nam de 1-3 voor zijn rekening op De Vijverberg. “Hij staat straks klaar als PSV in de zomer Hirving Lozano of Steven Bergwijn verkoopt. Malen kan moeiteloos het stokje overnemen en als hij zich zo ontwikkelt, gaat PSV er niet eens op achteruit”, aldus Van Hanegem.

De icoon van Feyenoord zag de toekomst wat betreft buitenspelers somber in bij Oranje, want behoudens Arjen Robben waren er weinig spelers die volgens Van Hanegem het gewenste niveau haalden. Daar is nu verandering in gekomen, want Ronald Koeman kan naast Malen ook kiezen voor spelers als Dilrosun en Groeneveld, aldus Van Hanegem.

“Ik hoor veelbelovende verhalen over Tahith Chong die bij Manchester United zit. Justin Kluivert stond midweeks in de basiself bij AS Roma in de Champions League. Wat als Calvin Stengs van AZ weer echt op niveau is. Ronald Koeman kan echt gaan kiezen”, besluit Van Hanegem.