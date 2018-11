Kritiek op Ten Hag: ‘Bah, wiens brood men eet, wiens woord men spreekt’

Ajax had zondag geen kind aan Excelsior en boekte een 1-7 overwinning. Erik ten Hag was tevreden, maar vond de tegentreffer ‘onnodig’ en vertelde bij FOX Sports dat er op een gegeven moment ‘passiviteit’ in de ploeg kwam. Hugo Borst is van mening dat Ten Hag hiermee ‘een soort dedain’ vertoonde.

“En ja hoor, hij beweert dat zestien in plaats van achttien clubs 'kwaliteitsbundeling' betekent, en een betere concentratie. En Ten Hag, die het sec over looplijnen zou moeten hebben, zegt ten slotte nog dat minder clubs commercieel veel beter is. Bah. Wiens brood men eet, wiens woord men spreekt”, schrijft de journalist in zijn column voor het Algemeen Dagblad.

De Eredivisie kan alleen sterker worden wanneer de kleinere clubs, ‘de onderdeurtjes’, meer geld te besteden hebben, betoogt Borst. “Verdeel het tv-geld om te beginnen eens echt eerlijk. Laat kleinere clubs groeien, tot aan de clubs uit de Keuken Kampioen Divisie aan toe. In die superspannende competitie, een kweekvijvertje van talent, zijn er negen clubs die om het kampioenschap strijden.” Waarom? De begrotingen liggen dichter bij elkaar.

Ajax, PSV en Feyenoord stelden begin oktober voor om het in de Champions- en Europa League verdiende televisiegeld anders te verdelen. Minimaal tien procent zou vanaf 2021 moeten terugvloeien naar de overige clubs in de Eredivisie. In ruil daarvoor willen de topclubs af van het kunstgras in de Eredivisie en zou men het liefst verder willen gaan met zestien in plaats van achttien teams.