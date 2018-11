‘Al-Jazira wil opvolger van Keizer weghalen bij Ajax’

Al-Jazira wil opnieuw in zee met een Nederlandse trainer. De club uit Abu Dhabi werkte voorheen samen met Henk ten Cate en Marcel Keizer en wil nu dat Michael Reiziger aan de slag gaat in de Verenigde Arabische Emiraten, zo meldt De Telegraaf. Het is nog onduidelijk of Reiziger hier oren naar heeft.

Al-Jazira heeft Ajax gevraagd of een vertrek van de trainer van de beloftenploeg bespreekbaar is. Directeur spelersbeleid Marc Overmars heeft nog niet gereageerd en ook Reiziger heeft nog niet besloten of hij met Jan Versleijen, de technische man bij Al-Jazira, aan de onderhandelingstafel plaats wil nemen.

De 45-jarige Reiziger zette in 2007 een punt achter zijn loopbaan en als coach stond hij op eigen benen bij Sparta Rotterdam Onder-17 en dus Jong Ajax. Hij was ook nog assistent bij Oranje Onder-17 en bij het eerste elftal van Sparta. Na het ontslag van Keizer in december was Reiziger één duel de interim-trainer van Ajax 1.

De voormalig rechtsback is bij Al-Jazira in beeld om Keizer op te volgen. Laatstgenoemde tekende onlangs namelijk een contract voor tweeënhalf jaar bij Sporting Portugal en was zondagavond reeds aanwezig bij het met 2-1 gewonnen duel met Chaves. Bas Dost scoorde in dit competitietreffen twee keer.