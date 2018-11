‘Ribéry mept kritische journalist drie keer tegen de wang’

Franck Ribéry heeft wat uit te leggen. De aanvaller raakte zaterdag na de 3-2 nederlaag tegen Borussia Dortmund in een handgemeen verwikkeld met journalist Patrick Guillou, meldt BILD. Ribéry zou de verslaggever van beIN Sports tegen de borst gestoten hebben en hem drie keer tegen de wang hebben gemept.

De 35-jarige Ribéry kwam zijn landgenoot tegen toen hij op weg was van de kleedkamer naar de spelersbus buiten het Signal Iduna Park. Hij schold Guillou uit en werd daarna ook fysiek, zo weet de boulevardkrant te melden. Het is onduidelijk wat de aanleiding is geweest voor het voorval, maar Guillou zou wel kritisch geschreven hebben over de voormalig international.

Sportief directeur Hasan Salihamidzic bevestigt dat Ribéry en Guillou een ‘flinke discussie’ hebben gevoerd. Hij wil bij een eerstvolgende gelegenheid dan ook in gesprek gaan met Guillou om zijn kant van het verhaal te horen. Guillou heeft laten weten open te staan voor een gesprek, aldus Salihamidzic.

Bayern scoorde zaterdag twee keer via Robert Lewandowski, maar Marco Reus (tweemaal) en Paco Alcácer hielpen die Borussen aan de overwinning. Ribéry maakte de negentig minuten vol en pakte een gele kaart. Het Bayern van Niko Kovac staat op de vijfde plaats in de Bundesliga en heeft zeven punten minder dan Borussia Dortmund.