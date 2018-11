Chelsea gaat zich melden bij Barcelona

Everton heeft André Gomes dit seizoen gehuurd van Barcelona en wil hem graag definitief overnemen. De Catalanen weigeren vooralsnog om over een definitieve transfer te praten. (Liverpool Echo)

FCSB heeft belangstelling voor Dorin Rotariu. Voorzitter Gigi Becali wil de aanvaller, die door Club Brugge wordt verhuurd aan AZ, in januari naar Roemenië halen. (Digisport)

Chelsea is geïnteresseerd in de middenvelder, die Maurizio Sarri eerder geprobeerd heeft naar Napoli te halen.