Ajacied wil ‘in ritme komen’: ‘Dat is het enige wat ik kan doen’

Rasmus Kristensen speelde zondag zijn veertiende wedstrijd voor Ajax. De rechtsback kwam bij het begin van de tweede helft in de ploeg voor Noussair Mazraoui en bereidde vrijwel meteen een doelpunt voor, van Donny van de Beek. Kristensen beseft echter dat hij niet zomaar een vaste basisplek krijgt in Amsterdam.

“I am working my ass off. Dat is het enige wat ik kan doen. Vooral het verbeteren in verdedigend opzicht is moeilijk als je weinig speelt”, aldus de 21-jarige Deen in een interview met Ajax Life. Hij voegt eraan toe dat hij ‘in een bepaald ritme’ hoopt te komen.

“Ik wil leren wat Matthijs de Ligt doet. Hoe Hakim Ziyech de bal wil hebben en dat geldt ook voor de andere spelers. We trainen daar wel op, maar een training is geen wedstrijd. Dat kost me dus wat meer tijd”, aldus de jeugdinternational.

Ajax nam Kristensen een klein jaar geleden voor naar verluidt vijfenhalf miljoen euro over van FC Midtjylland. Hij tekende een contract tot de zomer van 2022 en concurreert in de Johan Cruijff ArenA met onder anderen Mazraoui, Joël Veltman en Luis Orejuela.