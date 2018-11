Uitblinker Bas Dost de reddende engel bij krappe zege op hekkensluiter

Sporting Portugal heeft zondagavond goede zaken gedaan door in eigen huis met 2-1 te winnen van tien man van Chaves. De Portugese topclub, dat momenteel nog onder leiding staat van interim-trainer Tiago Fernandes, won door twee treffers van Bas Dost. Door de zege klimt Sporting naar de tweede plek in de Liga NOS en staat het twee punten achter op FC Porto.

Afgelopen week werd bekend dat Marcel Keizer na de interlandperiode voor de groep staat bij os Leões. Een ander recent nieuwsfeit omtrent Sporting werd vlak voor de wedstrijd tegen Chaves bekendgemaakt. Bruno de Carvalho, voormalig voorzitter van Sporting, is gearresteerd vanwege zijn betrokkenheid bij een aanval van hooligans van de Portugese club op de speler en staf afgelopen mei.

De enerverende week van Sporting, waarin onder meer Arsenal op 0-0 werd gehouden in de Europa League, moest met drie punten afgesloten worden, aangezien Chaves de hekkensluiter van de Liga NOS is. Sporting, met onder anderen Dost en Nemanja Gudelj in de basis en Luc Castaignos op de bank, kwam op voorsprong via eerstgenoemde Nederlander.

Marcos Acuna brak halverwege de eerste helft door aan de linkerkant en zag Dost vrijstaan, waarna de voormalig Oranje-international raak kopte. Bruno Gallo kreeg in de tweede helft een rode kaart en zodoende leek Sporting op weg naar de zege, maar alsnog kwam Chaves langszij via een prachtig afstandsschot van Niltinho. Dost was echter de reddende engel door even later vanaf elf meter een strafschop te benutten.