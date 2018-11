PSG slacht hulpeloos AS Monaco na hattrick van Cavani

Thierry Henry moet blijven wachten op zijn eerste zege als trainer van AS Monaco. Met les Rouges et Blancs was de oud-aanvaller zondag niet opgewassen tegen Paris Saint-Germain, dat pas bij vier doelpunten stopte in het Stade Louis II: 0-4. Edinson Cavani kroonde zich tot de matchwinner, want de Uruguayaan maakte een hattrick. Hij is de eerste speler van PSG die drie keer tegen Monaco scoort sinds Carlos Bianchi in mei 1979.

El Matador had niet lang nodig om het net voor het eerst te laten trillen, want binnen vier minuten stond het 0-1. Monaco kreeg de bal niet weg uit het eigen strafschopgebied, Neymar streepte de bal naar de tweede paal en daar stond Cavani om binnen te tikken. Na elf minuten werd het 0-2: Moussa Diaby werd vrijgespeeld door Neymar en de negentienjarige aanvaller stelde Cavani in staat om de marge te verdubbelen. De videoscheids keek ook de beelden van deze goal terug en besloot om niet in te grijpen.

Henry wist dat zijn Monaco een verloren wedstrijd speelde en moest na twintig minuten een volgende domper zien te verwerken: Nacer Chadli viel geblesseerd uit. Via Jordi Mboula kreeg Monaco hierna een kans om wat terug te doen, maar de aanvaller mikte over. In de slotfase van het eerste bedrijf werd een treffer van Julian Draxler nog afgekeurd vanwege buitenspel. Henry voerde in de rust geen wissels door, maar moest na 49 minuten opnieuw noodgedwongen ingrijpen toen Mboula niet verder kon vanwege een hamstringkwetsuur.

Na 53 minuten kwam PSG op 0-3: Cavani completeerde zijn hattrick door na een voorzet van Diaby binnen te tikken. Tien minuten later mocht PSG aanleggen vanaf elf meter na een overtreding op Kylian Mbappé: Neymar ging achter de bal staan en maakte geen fout. PSG speelde het duel professioneel uit en Monaco maakte een hulpeloze indruk. De formatie van Titi Henry staat met zeven punten op een gedeelde laatste plaats in de Ligue 1. PSG staat met 39 punten bovenaan en heeft dertien punten meer dan Lille.