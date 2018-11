Ronaldo drukt wederom stempel in kraker; negatieve hoofdrol Higuaín

Juventus heeft zondagavond in een zeer enerverende wedstrijd weten af te rekenen met AC Milan. La Vecchia Signora was de grote favoriet voor het treffen en maakte het ook waar, terwijl de ploeg van Gennaro Gattuso kranig weerstand bood. Mario Mandzukic en Cristiano Ronaldo zorgden echter voor het verschil: 0-2. Door de zege blijft Juventus fier aan kop gaan in de Serie A met 34 punten uit twaalf duels; Milan blijft op de vijfde plek steken.

Trainer Massimiliano Allegri verraste met zijn basiself door Leonardo Bonucci op de bank te posteren. De Italiaan zag vanaf de zijkant dat Juventus in de eerste minuten de betere partij was tegen zijn oude club. Na enkele kleine mogelijkheden voor la Vecchia Signora brak Manduzkic de ban. Na bijna acht minuten spelen slingerde Alex Sandro de bal het strafschopgebied, waarbij de Kroatische spits goed oplette en hard binnenknikte: 0-1.

Juventus had het betere van het spel, maar ook Milan was bij tijd en gevaarlijk. Na ruim een half uur probeerde Suso het van afstand, maar Wojciech Szczesny was alert. Vlak voor rust had de thuisploeg de beste kans om op gelijke hoogte te brengen. Medhi Benatia maakt hands in het strafschopgebied en na tussenkomst van de VAR wees scheidsrechter Silvio Mazzoleni naar de stip. Gonzalo Higuaín faalde echter en zag de bal via Szczesny en de paal terug het veld in gaan.

Na de rust bleef Juventus schoten afvuren op het doel van Gianluigi Donnarumma. Cristiano Ronaldo moest na een goede pass van Alex Sandro zijn meerdere erkennen in de Italiaanse keeper, terwijl Paulo Dybala bij een vrije trap gestuit werd door de paal. Lange tijd bleef de stand haken op 0-1, maar tien minuten voor tijd zorgde Ronaldo voor verandering in de score.

De aanvaller wist in zijn vijf eerdere bezoeken aan San Siro niet te scoren, maar dit keer was het wel raak. Joao Cancelo stoomde aan de rechterkant op en vuurde een kanonskogel richting Donnarumma. De doelman kon het leer slechts tegenhouden, waarna Ronaldo in de rebound profiteerde: 0-2. Higuaín werd vlak daarna nog van het veld gestuurd door Mazzoleni, nadat de Argentijn woedend reageerde op een gele kaart die hij ontving van de arbiter.