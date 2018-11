Dembélé zorgt wéér voor opschudding: ‘Iedereen moet professioneel zijn’

Ousmane Dembélé heeft wederom geen goede beurt gemaakt bij Barcelona. De aanvaller was zondag gepasseerd voor het competitieduel van de Catalaanse topclub met Real Betis (3-4), maar moest zich net als alle andere reserves ruim op tijd melden in het Camp Nou. De Fransman was echter pas vijf minuten voor aftrap in het stadion.

Reserves en wisselspelers melden zich doorgaans ruim op tijd bij een wedstrijd om ook de gehanteerde tactiek aan te horen. Dembélé was echter nergens te bekennen en was pas enkele minuten voor het fluitsignaal aanwezig. Het is niet de eerste keer dat de jonge aanvaller onprofessioneel gedrag vertoont bij Barcelona.

Dembélé was donderdag niet aanwezig op de training vanwege een buikgriep. Barcelona probeerde negentig minuten lang contact op te nemen met de jongeling, die al die tijd niets van zich liet horen. Pas na anderhalf uur belde Dembélé zelf op met het verhaal dat hij ziek was. Door dit incident besloot traienr Ernesto Valverde Dembélé te passeren voor het thuisduel met Real Betis.

“Iedereen bij Barcelona moeten leven als professional. Je moet bij iedere training vechten en spelen waar men zegt dat je moet spelen”, reageert directeur Guillermo Amor. Gerard Piqué baalt ook van het gedrag van Dembélé, zo citeert Sport. “Hij heeft heel veel talent en er is veel ruimte voor verbetering. Wij zijn allemaal jong geweest en we hebben allemaal fouten gemaakt die hij maakt. Voetbal is 24 uur. Je moet het leven, vanaf de eerste minuut tot de laatste", aldus de verdediger.