Balende Mourinho wijst naar CL-week: ‘Wij hebben andere omstandigheden’

Manchester City was Manchester United zondagavond de baas in de stadsderby. De ploeg van Josep Guardiola wist met 3-1 af te rekenen met the Red Devils door treffers van David Silva, Sergio Agüero en Ilkay Gundogan. José Mourinho wil na afloop in gesprek met Sky Sports niet spreken van een slecht optreden van zijn pupillen.

“Ik geloof niet dat het een slecht optreden was. Het was een optreden met fouten en daar hebben we de prijs voor betaald. De drie goals waren allemaal onze fout. Tegen een team als City moet je op de blaren zitten als je fouten maakt. We hebben nu twee uitwedstrijden gehad (ook tegen Juventus, red.). Het is niet fysiek een opgave, maar het heeft ook met mentale druk te maken”, aldus de manager van United.

“Volgens mij voelden sommige jongens dat. De eerste goal was slecht om te incasseren en de tweede was nog erger. Het derde doelpunt betekende einde wedstrijd. Iedereen moet het met mij eens zijn. Het is anders als je negentig minuten speelt tegen een van de beste ploegen van de wereld (Juventus, red.) en thuis met 6-0 Shakhtar Donetsk verslaan en relaxed zijn. Wij hebben te maken met andere omstandigheden.”

Guardiola zag dat zijn spelers het soms zwaar hadden. “United verdedigde erg diep en waren agressief. Maar na de 2-1 hebben we een goede reactie gegeven”, aldus de Spaanse manager, die niet wil toegeven dat City de grote favoriet is om de titel te pakken. “Liverpool, Chelsea en zelfs Arsenal en Tottenham Hotspur hebben de cijfers om kampioen te worden, niet alleen City.”