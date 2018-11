‘Ajax is niet één of twee, maar misschien wel tien maatjes te groot’

Excelsior had gehoopt te kunnen stunten tegen Ajax, maar verloor zondagmiddag met 1-7 van de runner-up in de Eredivisie. Ryan Koolwijk moest na afloop erkennen dat het team uit Kralingen niets in de melk te brokkelen had. “Vandaag was Ajax beter”, aldus Koolwijk.

“Ze zijn niet één of twee, misschien wel tien maatjes te groot voor ons. Ze zijn veel, veel beter. Dit zegt iets over Ajax, maar ook iets over onszelf. Dit zijn wedstrijden die ik zelf graag speel, maar ik had er meer van verwacht”, aldus Koolwijk voor de camera van FOX Sports.

Door de ruime nederlaag heeft Excelsior nu vijftien doelpunten tegen gekregen in de laatste drie duels: “Dat kan natuurlijk niet”, aldus de aanvoerder. Excelsior verloor eerder met 2-4 van FC Groningen en met 4-1 van De Graafschap.

Het team van Adrie Poldervaart had nog nooit eerder een thuisduel in de Eredivisie met minimaal zes doelpunten verschil verloren, zoals tegen Ajax het geval was. Bovendien liet men tegen Ajax meer balcontacten in de eigen zestien van de tegenstander toe dan elk ander team in een thuisduel in het huidige seizoen: 53 stuks.