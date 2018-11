VAR speelt hoofdrol bij nederlaag van Besiktas in crisis

Besiktas is bezig aan een teleurstellend seizoen in de Süper Lig. De Zwarte Adelaars verloren zondagavond met 1-2 van Sivasspor en hebben nu voor de zevende keer dit seizoen punten laten liggen in competitieverband. Ryan Babel deed negentig minuten mee, terwijl Jeremain Lens ontbrak vanwege een blessure.

Het Besiktas van trainer Senol Günes kende een uitstekende start, want na elf minuten kopte Güven Yalcin raak na een voorzet van Ricardo Quaresma. Besiktas raakte de voorsprong echter binnen drie minuten kwijt, want David Braz scoorde na een hoekschop. Besiktas creëerde hierna niet veel meer en kwam niet veel verder dan een vrije trap van Caner Erkin die naast zeilde.

Na de pauze kreeg Besiktas het deksel op de neus: Emre Kilinc profiteerde van balverlies van Oguzhan Özyakup en schoot overhoeks binnen. Özyakup mocht daarna gaan douchen, want hij werd vervangen door Mustafa Pektemek. In het vervolg raakte Quaresma de paal en speelde de VAR een hoofdrol. De videoscheids besloot namelijk om Besiktas tóch geen strafschop te geven en om een doelpunt van Robinho wegens buitenspel af te keuren.