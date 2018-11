Feyenoorders constateren hetzelfde zorgwekkende feit: ‘Het was niet best’

Feyenoord zette Heracles Almelo zondag met 0-2 opzij, waardoor de ploeg van Giovanni van Bronckhorst steviger op de derde plek van de Eredivisie bivakkeert. De trainer van de Rotterdammers was vooral teleurgesteld over de eerste helft. "We kwamen een aantal keer goed weg, dankzij uitstekende reddingen van Bijlow", aldus Van Bronckhorst tegenover FOX Sports.

"Het was niet best. We kregen zelf wel wat kansen, maar het krachtverschil was er alleen in de tweede helft. We moesten vaker de oplossing aan de andere kant vinden. We zetten hoog druk, maar dat moet dan wel als team. In de eerste helft stonden we een aantal momenten met meerdere mensen op één man. Dan kom je een man te kort. Die momenten pakte Heracles goed”, stelt de oefenmeester vast.

Feyenoord staat derde met vijf en tien punten achterstand op respectievelijk Ajax en PSV. "Als je nu derde staat met zo'n achterstand, is het kampioenschap nog ver weg. We moeten op dit moment de wedstrijden blijven winnen en hopen dat concurrenten punten laten liggen”, besluit Van Bronckhorst. Steven Berghuis is het met zijn trainer eens dat er ook meer rust aan de bal en meer durf moet zijn.

"De bal bij je houden, het lokken van de tegenstander en er dan doorheen spelen. Dan maak je het jezelf als team veel makkelijker. Dat heeft gewoon met vertrouwen te maken", aldus de aanvaller. Jordy Clasie erkent dat vooral de eerste helft slecht was aan de kant van Feyenoord. “De ruimtes waren te groot, als we balverlies leden, waren zij gevaarlijk.”

“De tweede helft deden we dat veel beter. De trainer heeft in de rust ook gezegd dat we hoger moesten staan bij druk staan en dat we aan de bal beter moesten zijn, daar had hij gelijk in. De tweede helft waren we tot de 75e minuut goed, je zag een heel ander Feyenoord dan de eerste helft”, sluit de middenvelder in gesprek met FOX Sports af.