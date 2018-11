Arsenal bijt zich stuk op promovendus en verliest aansluiting met de top

Arsenal heeft zondag in eigen huis niet weten te winnen van Wolverhampton Wanderers. Een opmerkelijke beslissing van Granit Xhaka om de bal bij een pass te laten lopen zorgde voor de 0-1, waarna Arsenal vlak voor tijd nog op 1-1 kwam. Door de remise verliest Arsenal de aansluiting met de top van de Premier League, terwijl Wolverhampton zijn positie in de middenmoot verstevigt.

Arsenal had in de beginfase het merendeel van het balbezit, maar na ruim tien minuten spelen was het Wolverhampton dat mocht juichen. Xhaka kreeg de bal op het middenveld aangespeeld, maar de Zwitser dacht dat het leer niet voor hem bestemd was en liet de bal lopen. De bezoekers profiteerden via Ivan Cavaleiro, die na een mooie tegenaanval de bal binnen het strafschopgebied op een presenteerblaadje kreeg: 0-1.

Wolverhampton ging daarna stug door met solide verdedigen, waardoor Mesut Ozil en consorten weinig mogelijkheden konden creeeren. Arsenal had verreweg het meeste balbezit, maar het grootste gevaar leek van the Wolves te komen. Ook in de tweede helft had Arsenal alle moeite om dicht bij het doel van Rui Patricio te komen, mede vanwege het soms slordige spel van the Gunners. Afstandsschoten van Lucas Torreira en Hector Bellerin konden het net niet vinden, terwijl Pierre-Emerick Aubameyang twintig minuten voor tijd met een poging het aluminum trof.

Arsenal kon Patricio echter niet passeren, totdat Henrikh Mkhitaryan de bal voorslingerde. De voorzet van de Armeens international werd door niemand aangeraakt, waardoor het leer het net in krulde. In blessuretijd leek Wolverhampton alsnog met de zege aan de haal te gaan, maar doelman Bernd Leno pareerde knap, terwijl Morgan Gibbs-White het aluminium trof.