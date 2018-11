Manchester City onderstreept klassenverschil in derby tegen United

De derby van Manchester is gewonnen door Manchester City. De koploper van de Premier League boekte zondagavond in het eigen Etihad Stadium een 3-1 overwinning en heeft nu weer twee punten meer dan Liverpool. Het Manchester United van manager José Mourinho staat met twintig punten op de achtste plaats.

Manchester City liet er geen gras over groeien en zocht van meet af aan de aanval. De thuisploeg was heer en meester, kreeg een kans via Bernardo Silva en opende na twaalf minuten de score. Raheem Sterling gaf voor, Bernardo tikte de bal opzij en David Silva schoot via de hand van David de Gea binnen. De Spanjaard maakte zodoende voor het eerst in zijn carrière bij Manchester City drie doelpunten in drie achtereenvolgende wedstrijden.

Manchester United begon pas na het kwartier zelf met voetballen en kreeg na 25 minuten een eerste kans: Chris Smalling kopte over. Met een slotoffensief poogden the Citizens de marge nog voor de pauze te verdubbelen, maar zij kwamen niet verder dan een inzet in het zijnet van Sergio Agüero. Na de onderbreking was het wel gauw raak voor Manchester City: Agüero ging de combinatie aan met Riyad Mahrez en vlamde binnen voor de 2-0.

De Argentijn maakte zijn achtste Premier League-treffer in Manchester-derby's: een record. Sterling had er na 55 minuten 3-0 van kunnen maken, maar wachtte te lang. Mourinho greep in en bracht Romelu Lukaku binnen de lijnen voor Jesse Lingard. De invaller was bij zijn eerste actie doorslaggevend, want de Belg verdiende na dertig seconden een strafschop na een overtreding van Ederson en die werd vervolgens benut door Anthony Martial.

Man United had nog een half uur om wat aan de minimale achterstand te doen, maar had moeite om tot kansen te komen. Manchester City deed twee pogingen via Fernandinho, maar ook die leverden geen goal op. Mourinho gooide in het laatste kwartier alles op alles en liet Juan Mata en Alexis Sánchez invallen. De gastheer bleef de bovenliggende partij, terwijl de roodhemden meer op de counter loerden. Via Ilkay Gündogan werd het nog 3-1: de middenvelder kon de bal aannemen na een pass van Bernardo en knalde binnen.