Frustratie bij Immers na nieuwe tik: ‘Dat interesseert me echt geen ene reet’

ADO Den Haag verloor zondagmiddag van AZ door een treffer van Guus Til: 0-1. Lex Immers uit na afloop van de thuisnederlaag zijn frustraties over de in zijn ogen onnodige verliespartij tegen de ploeg van trainer John van den Brom. Dat Immers tot man of the match was uitgeroepen, kon de middenvelder niets mee.

"Ja, dat interesseert me echt geen ene reet, helemaal niet. Dit is echt klote gewoon! Je werkt zo hard om iets om te buigen. We geven eigenlijk niets weg”, stelt Immers in gesprek met FOX Sports. Til maakte het enige doelpunt in het Cars Jeans Stadion en volgens Immers was de treffer van de middenvelder 'ongelukkig'. "Zeker in de situatie waarin we nu zitten.”

“Nu moeten we keihard werken om hier uit te komen. Er komt een dag dat het wél onze kant op valt. We krijgen wel wat kansjes, maar natuurlijk moet dat meer worden. We scoren te weinig. Dat is het probleem”, aldus Immers, die met ADO slechts een zege in de laatste acht competitiewedstrijden wist te boeken. Na twaalf duels staat de club met twaalf punten op de dertiende plaats in de Eredivisie.