Feyenoord scoort razendsnel achter elkaar en verslaat Heracles Almelo

Feyenoord heeft geen fout gemaakt in de voor de Rotterdammers elfde speelronde van de Eredivisie. Het team van trainer Giovanni van Bronckhorst scoorde zondagavond in de tweede helft twee keer tegen Heracles Almelo en boekte zo een 0-2 overwinning in het Polman Stadion. Feyenoord heeft nu 23 punten en dat zijn er drie meer dan de achtervolger uit Overijssel.

Van Bronckhorst kon niet beschikken over Robin van Persie, die in de selectie ontbrak wegens een lichte spierblessure. De bezoekers kregen de eerste kansen van de wedstrijd, maar schoten van Tonny Vilhena en Nicolai Jörgensen leverden geen treffer op in de stromende regen van Almelo. Na negen minuten kwam de gastheer voor het eerst dreigend opzetten: Justin Bijlow wierp zich voor de bal van Lerin Duarte en even later mikte Kristoffer Petersen tegen de paal. Feyenoord ontsnapte zo aan een achterstand.

Feyenoord wist pas in de slotfase van het eerste bedrijf weer tot kansen te komen: doelman Janis Blaswich lag tweemaal in de weg en voorkwam daarmee dat onder anderen Vilhena kon scoren. Van Bronckhorst besloot in de rust om geen wissels door te voeren. Na de onderbreking was de eerste mogelijkheid voor het bezoek: Blaswich had een antwoord op een vrije trap van Steven Berghuis na een overtreding van Bart van Hintum op Bart Nieuwkoop.

De wedstrijd kwam tot leven en dat onderstreepte Feyenoord in de 59e minuut: Jörgensen kopte raak uit een hoekschop van Berghuis en maakte zijn tweede competitiedoepunt van het voetbaljaar. Daar bleef het niet bij, want drie minuten later besliste Jens Toornstra de wedstrijd. De middenvelder was het eindstation van een fraaie aanval: Berghuis en Calvin Verdonk stonden aan de basis van die treffer. Feyenoord speelde een moeizame eerste helft, maar herpakte zich dus na de pauze.

Tien minuten voor tijd had Berghuis er nog 0-3 van kunnen maken, ware het niet dat de buitenspeler tegen de lat mikte. Het Heracles van trainer Frank Wormuth kwam niet verder meer dan een poging van Mohammed Osman, die over de kooi van Bijlow mikte. Voor Heracles betekende de nederlaag tegen Feyenoord de vierde verliespartij van het seizoen in de Eredivisie. Wel staat men nog boven clubs als AZ, Vitesse en FC Utrecht.