Barça incasseert pijnlijke thuisnederlaag ondanks goals Messi

Barcelona heeft zondag een pijnlijke thuisnederlaag geleden in LaLiga. De ploeg van trainer Ernesto Valverde kwam in de eerste helft op een 0-2 achterstand tegen Real Betis en in een spectaculaire tweede helft kon Barcelona de schade niet in voldoende mate herstellen: 3-4. Door het zeldzame thuisverlies verspeelden de Catalanen de kans om afstand te nemen van de titelconcurrenten en blijven ze op 24 punten steken.

Lionel Messi keerde zondag terug bij Barcelona en had in de eerste minuten de kans de score te openen. De Argentijnse aanvaller miste, net als zijn teamgenoten, echter enkele mogelijkheden in de beginfase. Het bezoek deed echter niet onder en was ook bij tijd en gevaarlijk. In de twintigste minuut leidde dit tot de eerste treffer. Bij een scherpe counter kreeg Junior Firpo de bal aangespeeld, waarna hij naar het doel van Marc-André ter Stegen snelde. De linkervleugelverdediger dribbelde vervolgens naar binnen en verschalkte de doelman in de korte hoek: 0-1.

Na ruim een half uur spelen werd Barcelona verder op achterstand gebracht. Firpo brak door aan de linkerkant en gaf een voorzet, die door iedereen werd gemist behalve Cristian Tello, die de bal speelde naar de vrijstaande Joaquin. De aanvaller faalde niet en dompelde Barcelona dieper het moeras in. Valverde hoopte dat met het inbrengen van Arturo Vidal ten koste van Arthur zijn ploeg in de tweede helft beter voor de dag zou komen.

Barcelona begon na de rust wederom sterk, maar onder anderen Messi, Sergio Busquets en Luis Suárez hadden het vizier niet op scherp staan. Halverwege de tweede helft was het eindelijk raak voor Barcelona via een benutte penalty van Messi. Betis liet zich echter niet van de wijs brengen en enkele minuten later was het alweer. Giovanni Lo Celso schoot in het strafschopgebied richting het doel van Ter Stegen, die de bal door zijn handen liet glippen: 1-3.

De Catalaanse topclub scoorde vlak daarna door een prachtig uitgespeelde aanval de aansluitingstreffer via Vidal, maar daarna ging het weer bergafwaarts voor Barcelona. Ivan Rakitic werd met zijn tweede gele kaart van het veld gestuurd, waarna Sergio Canales de genadeklap uitdeelde door een goede aanval van dichtbij perfect af te ronden: 2-4. Het was voor het eerst sinds april 2003 dat Barcelona vier tegengoals in eigen huis moest toestaan in een duel in LaLiga. In extremis maakte Messi nog de aansluitingstreffer, maar daar bleef het bij voor de thuisploeg.