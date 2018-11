Schöne scoort vrije trap: ‘Ziyech laat het terecht aan hem over’

Lasse Schöne scoorde zondag uit een vrije trap tegen Excelsior en Kenneth Perez is van mening dat zijn landgenoot vaker achter de bal moet gaan staan. Hakim Ziyech neemt normaliter de vrije schoppen, maar is in de ogen van de analyticus van FOX Sports niet effectief genoeg met deze standaardsituaties.

“Het rendement van Ziyech is laag. Die scoort niet of nauwelijks uit dat soort momenten. Schöne heeft daarentegen een ongelooflijk moyenne en dat laat hij vanmiddag ook zien”, aldus Perez in de studio van zijn werkgever. Hij kreeg bijval van trainer in ruste Gertjan Verbeek.

De coach omschreef de vrije trap van Schöne als ‘mooi en gevoelig’: “Het is geen incident. Hij laat het wekelijks zien, dat is het knappe. In de hiërarchie staat Ziyech bovenaan. Daarom eiste hij die bal woensdag ook op. Nu laat hij het terecht over aan Schöne.”

Sinds zijn komst naar Ajax in 2012 scoorde Schöne elf keer uit directe vrije trappen in de Eredivisie, meer dan welke speler in de competitie dan ook. De 32-jarige Deen kwam destijds over van NEC en heeft momenteel een aflopend contract in de Johan Cruijff ArenA. Die verbintenis kan door een optie wel worden verlengd.