De Ligt geeft toe: ‘Om eerlijk te zijn: je speelt niet op honderd procent’

Ajax boekte zondag een 1-7 overwinning op Excelsior en Matthijs de Ligt moest na afloop erkennen dat het de Amsterdammers wel heel makkelijk afging in Kralingen. “Om eerlijk te zijn: je speelt niet op honderd procent”, aldus de centrale verdediger in een interview met FOX Sports.

“We hebben fases waarin we echt liepen te kloten. Het verschil is wel heel groot. Maar we hebben de hele tijd gezeurd dat we het in Europa niet lieten zien. Nu doen we dat wel en dan horen we weer dat het kwaliteitsverschil te groot is.” De Ligt merkt dat ‘de spanning’ bij competitiewedstrijden minder wordt omdat Ajax vaak dominant is.

Op de vraag of een transfer naar het buitenland voor de gewenste prikkel kan zorgen, zei de aanvoerder: “Je voelt in de Champions League en in het Nederlands elftal dat je wel wordt getest. Dat is belangrijk voor jonge spelers. Om eerlijk te zijn: in dit soort wedstrijden gebeurt dat te weinig.”

“Of ik volgend jaar verdwenen ben? We zien het wel. In dit soort wedstrijden is het lastig om die prikkel te krijgen.” Erik ten Hag was logischerwijs blij met de zege, maar vond de tegentreffer ‘onnodig’: “Het was een concentratiefout, maar dat lokte de wedstrijd ook wel uit. We waren niet bijzonder goed, maar wel heel erg dominant”, vertelde de coach bij de NOS.

Donny van de Beek nam twee doelpunten en een assist voor zijn rekening. “De laatste tijd ging de bal er niet altijd in, heb ik veel kansen gemist. Het is niet echt gaan knagen, maar je bent wel boos op jezelf als je een grote kans mist”, aldus de middenvelder tegenover FOX Sports. Bij de NOS vertelde Van de Beek: “Ik had iets goed te maken.” Na de interlandperiode neemt Ajax het op tegen NAC Breda.