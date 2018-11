Chelsea lijdt in eigen huis duur puntverlies door solide tegenstand

Chelsea heeft zondagmiddag in eigen huis geen drie punten weten te pakken. De ploeg van manager Maurizio Sarri had de grootste moeite om het doel van tegenstander Everton te bereiken. De bezoekers, die ook enkele kansen creëerden, hielden stand en wisten met een punt uit Stamford Bridge te vertrekken: 0-0.

De Londenaren hadden in het eerste bedrijf zeer veel moeite om groot gevaar te stichten bij het doel van Jordan Pickford. De doelman van Everton hoefde weinig inspanning te leveren om de nul te houden. Ook Kepa Arrizabalaga had weinig te duchten van de afstandsschoten van het bezoek in het eerste bedrijf. Aan het einde van de eerste 45 minuten vond het opmerkelijkste incident plaats. Bernard en Antonio Rudiger hadden een akkefietje, waarna beide spelers een gele kaart kregen.

In de tweede helft begon het beter te draaien bij Chelsea. Combinaties tussen onder anderen Eden Hazard en Willian zorgden voor meer werk voor de verdediging van the Toffees. Everton leek genoegen te nemen met een punt, terwijl Chelsea naarstig op zoek was naar een gaatje in de defensie van de opponent. Sarri probeerde met het inbrengen van Cesc Fabregas, Pedro en even later Ross Barkley het tij te keren.

Everton was in de tegenaanval ook af en toe gevaarlijk, maar aan alles bleek dat de ploeg van Marco da Silva genoegen nam met een punt. Na negentig minuten en vijf minuten blessuretijd had Chelsea nog steeds niet gescoord, waardoor Chelsea nu twee punten achterstand heeft op koploper Liverpool, dat zondag won van Fulham. Concurrent Manchester City neemt het zondagavond nog op tegen Manchester United in een poging de koppositie weer te heroveren.