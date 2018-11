Kluivert klimt flink met AS Roma in de Serie A na klinkende zege

AS Roma heeft zondagmiddag een relatief eenvoudige zege geboekt in de Serie A. De Romeinen kwamen in eigen huis tegen Sampdoria in de eerste helft op voorsprong door een intikker van Juan Jesus en na de onderbreking nam de ploeg van Eusebio Di Francesco verder afstand: 4-1. Door de zege verlaat Roma de middenmoot van de Serie A en staat het nu op de zesde plek.

Justin Kluivert speelde afgelopen woensdag in de Champions League uitstekend in de uitwedstrijd tegen CSKA Moskou (1-2) en daar werd hij tegen Sampdoria voor beloond: de voormalig Ajacied vormde samen met Stephan El Shaarawy en Patrik Schick het aanvalstrio van Roma. De formatie van Di Francesco kwam voor eigen publiek na negentien minuten voetballen op voorsprong. Een hoekschop van Lorenzo Pellegrini werd met het hoofd verlengd door Bryan Cristante, waarna Juan Jesus op de doellijn het laatste zetje gaf.

Tien minuten later kopte Aleksandar Kolarov bijna in eigen doel. De verdediger van Roma probeerde een vrije trap van Sampdoria uit te verdedigen, maar teisterde vervolgens zijn eigen doelpaal. Korte erna was Kluivert aan de overzijde dicht bij een doelpunt. De buitenspeler liet Nicola Murru zijn hielen zien met een fraaie dribbel en schoot daarna op de paal.

Tien minuten na de onderbreking dacht Sampdoria aan te mogen leggen voor een strafschop, nadat arbiter Massimiliano Irrati een overtreding van Kostas Manolas op Gastón Ramírez waarnam. Die beslissing werd na de raadpleging van de VAR echter afgekeurd. Kort erna verdubbelde Roma aan de overzijde zijn voordelige marge. Kolarov bracht de bal na een combinatie met El Shaarawy in het strafschopgebied van Sampdoria, waarna Schik van dichtbij afrondde.

Even later maakte El Shaarawy prachtig het derde doelpunt namens de thuisploeg door de bal over de doelman te schieten. In blessuretijd wist Sampdoria nog de eer te redden dankzij een treffer van Gregoire Defrel, maar even later wist El Shaarawy de marge weer op drie goals te zetten. Sampdoria blijft door de nederlaag in de middenmoot van de Serie A steken, terwijl Roma nu uit twaalf competitiewedstrijden negentien punten heeft verzameld.