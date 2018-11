Guus Til helpt AZ aan tweede competitiezege op rij

AZ lijkt langzaam maar zeker de weg naar boven te hebben gevonden in de Eredivisie. Het elftal van trainer John van den Brom boekte zondagmiddag op bezoek bij ADO Den Haag zijn tweede competitiezege op rij: 0-1. Guus Til maakte in de Hofstad het enige doelpunt van de wedstrijd. AZ is door de overwinning opgeklommen naar een zesde plaats op de ranglijst; ADO staat nu veertiende.

Beide trainers haalden flink de bezem door hun basiself na de enigszins tegenvallende resultaten van de afgelopen weken. Bij ADO verloren Indy Groothuizen en Tom Beugelsdijk hun basisplaats aan respectievelijk Robert Zwinkels en Nick Kuipers, terwijl bij AZ Adam Maher voor het eerst dit seizoen aan de aftrap verscheen. Na een tegenvallende openingsfase kreeg het bezoek uit Alkmaar na zeventien minuten de eerste mogelijkheid van de wedstrijd. Albert Gudmundsson nam een afvallende bal van afstand op de pantoffel, maar de poging van de IJslander scheerde over het doel van Zwinkels.

Halverwege de eerste helft was ook ADO voor het eerst gevaarlijk: Tomas Necid kwam net tekort om een voorzet van Dion Malone binnen te lopen. Kort erna schoot de spits uit Tsjechië naast na goed voorbereidend werk van Elson Hooi. AZ stelde in de eerste helft teleur, maar leek tien minuten voor rust nog wel op voorsprong te komen. Oussama Idrissi werkte de bal voorbij Zwinkels, maar het doelpunt van de buitenspeler werd uiteindelijk afgekeurd vanwege buitenspel.

Vijf minuten na de onderbreking kwam de formatie van Van den Brom alsnog op voorsprong. Til tikte de bal voorbij Zwinkels op aangeven van Pantelis Hatzidiakos. Idrissi had de voordelige marge van AZ vervolgens vrijwel onmiddellijk kunnen verdubbelen, maar hij schoot uit kansrijke positie over. Daardoor mocht ADO blijven hopen op een resultaat. Erik Falkenburg had twintig minuten voor tijd de gelijkmaker op zijn voet, maar hij schoot na een voorzet van Nasser El Khayati net naast. ADO zette de slotfase nog aan voor een offensief, maar AZ hield uiteindelijk stand en stapte zo als winnaar van het veld.