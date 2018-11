Ajax wint met gemak en werkt aan doelsaldo tegen Excelsior

In navolging van PSV heeft ook Ajax geen schade opgelopen in speelronde 12 van de Eredivisie. Op bezoek bij Excelsior had de ploeg van trainer Erik ten Hag het bij vlagen niet makkelijk, maar liep het in de tweede helft uiteindelijk met speels gemak uit naar een 1-7 overwinning. In de slotfase liet Ajax verschillende kansen liggen, waardoor het naliet om met nog grotere cijfers te winnen.

PSV maakte zaterdagavond geen fout tegen De Graafschap (1-4) en dus moest Ajax winnen in Kralingen. Ten opzichte van het duel met Benfica van afgelopen woensdag voerde Ten Hag een wijziging door: Donny van de Beek verving David Neres in de basis. Frenkie de Jong was fit genoeg om te spelen. Hij viel in Lissabon nog uit met een heupblessure, maar was voldoende hersteld om aan de aftrap te verschijnen in het Van Donge & De Roo Stadion. Adrie Poldervaart koos voor een zeer behoudende tactiek. Hij liet zijn ploeg zondag de ruimtes klein houden, om Ajax het voetballend zo moeilijk mogelijk te maken. Het was een tactiek waar Ajax bij vlagen zichtbaar moeite mee had. De nummer twee van de Eredivisie begon voortvarend aan het duel en zocht direct de aanval.

De bezoekers namen het doel van Sonny Stevens meerdere keren onder vuur, maar de sluitpost had telkens een antwoord op de pogingen van Hakim Ziyech, Kasper Dolberg en Dusan Tadic. Excelsior maakte er een wedstrijd van en kwam er vanuit de counter een aantal keer goed uit. De beste kansen waren voor Ajax, maar ook de thuisploeg bleef dreigend. Na een half uur spelen dacht Excelsior weer aan aanvallen en had het teveel mensen voor de bal staan. Ajax nam over, kwam er razendsnel uit en kwam via Van de Beek op voorsprong. De middenvelder werd in stelling gebracht door Tadic en schoof de bal achter Stevens. Ajax zou de voorsprong nog voor rust verdubbelen. Want vlak voor het einde van de eerste helft mocht Lasse Schöne van circa twintig meter van het doel aanleggen voor een vrije trap. Stevens dook nog naar de bal, maar was kansloos op de inzet van de Deense middenvelder: 0-2.

Direct na rust kreeg Ryan Koolwijk een grote kopkans, maar zijn inzet ging net naast het doel van André Onana. De goede start van Excelsior in de tweede helft gaf de intenties van de thuisploeg goed weer. Desondanks was het Ajax dat het eerstvolgende doelpunt zou maken. Drie minuten na de thee ontving invaller Rasmus Kristensen de bal op de rechterflank en met een uitgemeten voorzet bediende hij Van de Beek, die bij de tweede paal de 3-0 kon maken. De wedstrijd leek al vroeg gespeeld, maar Excelsior kwam nog even terug in de wedstrijd. Matthijs de Ligt liet zich in een persoonlijk duel met Elias Omarsson eenvoudig wegzetten, waarna Ali Messaoud oog in oog met Onana de 1-3 maakte.

Een periode volgde waarin Ajax het even kwijt was en Excelsior jacht maakte op de aansluitingstreffer. Zover liet de titelkandidaat het niet komen, want na een klein uur spelen zette Kasper Dolberg de 1-4 op het scorebord. Nicolás Tagliafico troefde Jerdy Schouten met een sliding af, waarna Van de Beek met een slimme hakbal Dolberg een niet te missen kans bood. Toen de riante voorsprong bereikt was werd De Jong naar de kant gehaald. De middenvelder leek nog wat last van zijn heup te hebben en werd vervangen door David Neres. Met de Braziliaan binnen de lijnen kwam Ajax op 1-5 door een eigen doelpunt van Schouten. Nadat invaller Klaas-Jan Huntelaar de paal had geraakt, ramde Ziyech een klein kwartier voor tijd de 1-6 tegen de touwen. Excelsior. Op aangeven van Ziyech bepaalde Neres de eindstand op 1-7.