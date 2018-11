Mahi baalt: ‘Ik heb niets te klagen, maar ik was voor mijn gevoel nog fit’

FC Groningen wist de streekderby tegen sc Heerenveen zondagmiddag voor eigen publiek te winnen (2-0). In een sterke eerste helft scoorden Django Warmerdam en Ritsu Doan, waarna de overwinning na rust niet meer in gevaar kwam voor de geplaagde ploeg van Danny Buijs. Mimoun Mahi was bij beide doelpunten betrokken en had daarmee een belangrijk aandeel in de zege.

De Marokkaans international stond na een klein halfuur voetballen met een perfecte voorzet aan de basis van de openingstreffer van Warmerdam en leverde kort erna ook de assist voor het doelpunt van Doan. Twintig minuten voor tijd werd hij naar de kant gehaald door Buijs. "Ik heb niets te klagen, maar als spits wil je graag scoren en ik was voor mijn gevoel nog fit. Maar ik snap ook dat de trainer mij fit wil houden voor de volgende wedstrijden", vertelt de aanvaller na afloop aan RTV Noord.

Mahi verscheen dit seizoen vanwege blessureleed pas zesmaal aan de aftrap in de Eredivisie. Vorige week was hij in uitwedstrijd tegen Excelsior (2-4) met een doelpunt en assist ook al belangrijk voor Groningen. Buijs is blij dat hij weer kan beschikken over zijn aanvalsleider en ziet dat zijn ploeg met de week beter wordt. "Het zijn een aantal dingen bij elkaar. Dingen waarop je traint komen nu toe uiting. Ik geniet ervan, bijvoorbeeld dat spelers een slimme overtreding maken vlak voor tijd, ze worden daarmee volwassen", laat de oefenmeester optekenen.

Voor Groningen betekende het pas de eerste thuisoverwinning dit seizoen. De ploeg is NAC Breda en De Graafschap gepasseerd op de ranglijst en staat nu met tien punten uit twaalf duels zestiende in de Eredivisie. "Als je na de wedstrijd op het veld staat na een overwinning geeft me dat de kriebels. De wisselwerking tussen spelers en publiek is prachtig om te zien", besluit Buijs trots.