Liverpool herstelt zich van blamage en neemt koppositie over van Man City

Liverpool is voor minimaal een paar uur weer koploper in de Premier League. De formatie van manager Jürgen Klopp rekende zondagmiddag op eigen veld zonder problemen af met hekkensluiter Fulham: 2-0. Liverpool komt door de zege op 30 punten uit 12 duels en passeert Manchester City daarmee voorlopig op de ranglijst. De regerend landskampioen heeft één punt minder, maar speelt later dit weekeinde in eigen huis nog wel de stadsderby tegen Manchester United.

Liverpool had wat goed te maken voor eigen publiek, nadat het zich afgelopen dinsdag in de Champions League blameerde op bezoek bij Rode Ster Belgrado (2-0). Roberto Firmino keerde bij the Reds terug in de basiself, terwijl ook Oranje-internationals Georginio Wijnaldum en Virgil van Dijk zoals gewoonlijk aan de aftrap verschenen. Liverpool had weinig te duchten van Fulham, dat zijn voorgaande vijf wedstrijden in de Premier League verloor, maar wist pas vier minuten voor rust de score open te breken.

Nadat een doelpunt van Aleksandar Mitrovic was afgekeurd vanwege buitenspel, zette Liverpool het spel razendsnel voort via Trent Alexander-Arnold. De jonge verdediger lanceerde Mohamed Salah met een lange bal, waarna de Egyptenaar op het doel van Fulham afstormde en beheerst afrondde: 1-0. Liverpool had in de openingsfase via Xherdan Shaqiri en Salah goede mogelijkheden onbenut gelaten, maar kon dus toch met een nipte voorsprong aan de thee, mede ook doordat Ryan Sessegnon halverwege de eerste helft namens Fulham een grote kans gemist had.

Liverpool wist zijn voordelige marge acht minuten na de onderbreking te verdubbelen. Andrew Robertson bracht de bal hoog voor in het strafschopgebied van Fulham, waarna Shaqiri beheerst raak volleerde met de binnenkant van de voet. Daarmee was de overwinning wel veilig voor het elftal van Klopp. Robertson had de score na ruim een uur voetballen verder kunnen opvoeren, maar hij stuitte na goed voorbereidend werk van Firmino op Sergio Rico. Liverpool haalde de voet in de slotfase van het gaspedaal, waardoor Fulham er uiteindelijk nog genadig vanaf kwam.