Hateboer en De Roon geven Internazionale gigantisch pak slaag

Internazionale heeft na zeven zeges op rij weer eens punten laten liggen in de Serie A. Het team van coach Luciano Spalletti verloor zondagmiddag mede door een vroeg doelpunt van Hans Hateboer ruim bij Atalanta: 4-1. De grootmacht uit Milaan speelde met name een dramatische eerste helft en ging uiteindelijk verdiend onderuit in Bergamo. Stefan de Vrij moest zijn basisplaats bij Inter afstaan aan João Miranda en zat de gehele wedstrijd op de bank. Inter is zijn tweede plaats in de Serie A verloren aan Napoli en kan later dit weekeinde op een achterstand van negen punten gezet worden door koploper Juventus.

Inter rekende sinds 22 september in de Serie A achtereenvolgens af met Sampdoria, Fiorentina, Cagliari, SPAL, AC Milan, Lazio en Genoa, maar Atalanta toonde zich voor eigen publiek absoluut niet onder de indruk van i Nerazzurri. De formatie van trainer Gian Piero Gasperini schoot met Hateboer en Marten de Roon in de basiself furieus uit de startblokken en had slechts acht minuten nodig om op voorsprong te komen. Josip Ilicic had aan de linkerkant van het veld oog voor Robin Gosens, waarna de ex-verdediger van onder meer Heracles Almelo bij de tweede paal Hateboer wist te bereiken. De Oranje-international was daar ontsnapt aan de verdediging van Inter en gleed de bal uiteindelijk van dichtbij tegen de touwen.

Het was vervolgens vooral aan doelman Samir Handanovic te danken dat de score voor rust niet meer verder opliep in het nadeel van Inter. Het elftal van Spalletti speelde werkelijk een dramatische eerste helft en zag Atalanta kans op kans stapelen. Zo voorkwam de paal kort na de openingstreffer een eigen doelpunt van Danilo D’Ambrosio en kreeg uitblinker Ilicic de bal halverwege de eerste helft niet in een vrijwel leeg doel. Ilicic hielp in de slotfase van de eerste helft nogmaals een enorme mogelijkheid om zeep na goed voorbereidend werk van Alejandro Gómez, terwijl ook Rafael Tolói de bal niet voorbij Handanovic kreeg. Een zwalkend Inter stelde daar in de eerste helft weinig tegenover.

Kort na de onderbreking werd de ploeg uit Milaan echter in het zadel geholpen door een zeer controversiële strafschop. Atalanta-verdediger Gianluca Mancini kreeg de bal van dichtbij op de hand geschoten in het eigen strafschopgebied, waarna scheidsrechter Fabio Maresca naar de stip wees. Het buitenkansje werd vervolgens benut door Mauro Icardi, die zo zijn zevende competitiedoelpunt dit seizoen liet aantekenen. Atalanta was de kluts daarna even kwijt, maar wist zijn voorsprong na een uur voetballen toch weer in ere te herstellen. Nota bene Mancini verschalkte Handanovic met het hoofd, nadat de bal uit een vrije trap perfect was aangesneden door Ilicic.

Spalletti antwoordde vrijwel onmiddellijk met het inbrengen van Keita Baldé voor Matteo Politano, maar Atalanta verdedigde gegroepeerd en gooide de wedstrijd twee minuten voor tijd definitief op slot. Na opnieuw een assist van Ilicic kopte ditmaal Berat Djimsiti raak. Inter eindigde de wedstrijd uiteindelijk met tien man, nadat Marcelo Brozovic in de blessuretijd zijn tweede gele kaart van de wedstrijd ontving. Het slotakkoord werd in extremis verzorgd door Gómez: de middenvelder werd aan de linkerkant van het veld aangespeeld en liet Handanovic vervolgens kansloos met een schitterende uithaal.