FC Groningen laat fans eindelijk weer genieten; prachtige goal Doan

FC Groningen heeft voor het eerst sinds het voorjaar van 2017 voor de tweede keer op rij gewonnen. Na de 2-4 uitzege tegen Excelsior werd zondag de kraker op eigen veld tegen sc Heerenveen met 2-0 gewonnen. De basis voor de drie punten werden gelegd in de eerste helft, waarin de bezoekers werden overrompeld aan de hand van de sterk spelende Ritsu Doan.

Het was FC Groningen dat zondagmiddag de lakens uitdeelde in een matig gevuld Hitachi Capital Mobility Stadion. Vanaf het eerste fluitsignaal was het wachten op de 1-0. Na negen minuten spelen ontsnapte Heerenveen aan een achterstand toen Django Warmerdam aan de linkerkant oprukte. Omdat hij de bal te laat afspeelde, bleef het bij 0-0. Nadat de bezoekers een paar speldenprikjes hadden uitgedeeld, kwam Groningen op voorsprong. Mimoun Mahi kreeg op rechts alle tijd om een voorzet te geven en deze werd op fraaie wijze door Warmerdam buiten bereik van Warner Hahn in de kruising gekopt.

Het team van Danny Buijs nam geen gas terug en zocht naar de 2-0 in de Derby van het Noorden. Groningen bleef aanvallen en zag de score op prachtige wijze uitgebreid worden dankzij Doan. De Japans international werd aangespeeld, legde de bal goed voor zijn linkerbeen en krulde de bal fantastisch in de linkerbovenhoek. Niet lang daarna mikte Mimoun Mahi op de paal en voorkwam Hahn in de eerste helft erger voor de Friezen.

Na rust deed Groningen het wat rustiger aan. De voorsprong was immers in handen en Heerenveen moest komen. De ploeg van trainer Jan Olde Riekerink wist echter geen vuist te maken en de beste kansen waren nog voor Groningen, dat de wedstrijd volledig onder controle had. Mahi was tot twee keer toe dicht bij de 3-0, maar erger leed werd Heerenveen bespaard. De drie punten kwamen niet meer in gevaar en dankzij de tweede zege op rij draagt Heerenveen de rode lantaarn over aan NAC Breda, dat zaterdagavond met 2-0 onderuit ging bij FC Emmen. Door een beter doelsaldo passeert Groningen ook De Graafschap en staat het op de zestiende plaats.