AS: UEFA wil Champions League-voetbal voortaan in weekenden

De UEFA werkt achter de schermen aan een herstructurering van de Champions League, zo meldt het Spaanse AS zondag. De Europese voetbalbond denkt er naar verluidt over na om de wedstrijden in het miljardenbal in de toekomst in de weekenden te laten spelen.

De duels in de Champions League worden sinds jaar en dag afgewerkt op de dinsdag- en woensdagavonden, de finale uitgezonderd, maar de UEFA zou overwegen daar nu van af te stappen. De Europese voetbalbond wil de wedstrijden in de diverse nationale competities voortaan op de doordeweekse avonden laten spelen en zo in het weekend ruimte te creëren voor Champions League-voetbal.

Volgens AS staan de Europese topcompetities echter niet te wachten op een dergelijke herstructurering: vertegenwoordigers van LaLiga, de Premier League, de Bundesliga en de Serie A zouden er middels een verklaring al stelling tegen hebben genomen. Het plan van de UEFA om de wedstrijden in de Champions League voortaan in de weekenden af te laten werken, is een reactie op de Super League.

Vorige week pakte klokkenluider Football Leaks immers uit met het verhaal dat de zestien grootste clubs in Europa op dit moment hard werken aan de realisatie van een gezamenlijke topcompetitie, de zogenoemde Super League. Het plan stuitte op veel weerstand, onder meer van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Laatstgenoemde liet onlangs weten dat spelers gestraft zullen worden voor hun eventuele deelname aan de nog op te richten Super League. Spelers die deelnemen aan de Super League, kunnen uitgesloten worden van deelname aan het WK, EK en nationale competities.