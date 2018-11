‘De cultuur binnen en buiten Arsenal is een beetje veranderd’

Unai Emery volgde Arsène Wenger afgelopen zomer op als manager van Arsenal. The Gunners zijn het seizoen gestart met 23 punten uit 11 wedstrijden en bezetten daarmee voorlopig de vijfde plaats in de Premier League. Henrikh Mkhitaryan beaamt in gesprek met Sky Sports dat ‘de cultuur’ is veranderd bij Arsenal.

“Het is niet dat er iets groots is veranderd, behalve de manager. De cultuur binnen en buiten de club is een beetje veranderd. We geloven iets meer in onszelf, omdat we anders zijn gaan spelen. We geven de mensen vertrouwen, omdat we op een manier spelen zoals men dat wil zien. We scoren, winnen wedstrijden en dat geeft de supporters een goed gevoel”, zegt de Armeense aanvallende middenvelder.

“Emery bouwt nu verder op de basis van Wenger. De spelers hebben de omstandigheden geaccepteerd. We doen alles wat Emery van ons vraagt en eist”, vervolgt Mkhitaryan. Arsenal speelde vorige week met 1-1 gelijk tegen Liverpool, nadat the Reds via James Milner op voorsprong waren gekomen. “Vanaf de eerste minuut, voelde iedereen de sfeer in het stadion. De supporters speelden een grote rol in de wedstrijd.”

“Ze duwden ons naar voren en uiteindelijk scoorden we. De gelijkmaker viel dankzij hen. Ik hoop dat we iedere wedstrijd in een dergelijke atmosfeer kunnen spelen”, besluit Mkhitaryan. Arsenal neemt het zondagmiddag in eigen stadion op tegen Wolverhampton Wanderers. Na de interlandperiode wacht het uitduel met Bournemouth.