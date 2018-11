Zondag, 11 November 2018

Real Madrid gaat met 200 miljoen euro de markt op

Voor het einde van de maand gaat Manchester United de optie in het contract van Phil Jones lichten. Dat betekent dat de verbintenis van de verdediger bij the Red Devils met één jaar verlengd zal worden. (The Sun)

Juventus wil een speler in ruil aanbieden bij Manchester United voor Paul Pogba. De Fransman wil zelf graag terugkeren bij la Vecchia Signora. (Tuttosport)

Met een bedrag van tweehonderd miljoen euro gaat Real Madrid in januari de transfermarkt op. Met dat bedrag moeten er drie spelers naar de Spaanse hoofdstad gehaald worden. (Marca) Met dat bedrag moeten er drie spelers naar de Spaanse hoofdstad gehaald worden.

Patrick Roberts is momenteel door Manchester City verhuurd aan Girona. De buitenspeler komt in Spanje amper aan spelen toe, waardoor the Citizens hem in januari waarschijnlijk elders gaan stallen. (Daily Mirror)

In januari gaat Bournemouth een nieuwe poging wagen om Neal Maupay over te nemen. De Franse spits speelde de afgelopen anderhalf jaar bij Brentford in de Championship. (Daily Mirror)