Diemers weigerde NAC na gesprek met Van der Gaag: ‘Niet overtuigd’

Mark Diemers heeft afgelopen zomer aanbiedingen van NAC Breda en Willem II afgewezen om aan de slag te gaan bij Fortuna Sittard. Dat vertelde de aanvallende middenvelder zondag bij De Tafel van Kees. Na een telefoongesprek met NAC-trainer Mitchell van der Gaag koos Diemers er uiteindelijk voor om naar de promovendus uit Sittard te verkassen.

“Ik heb in een vroeg stadium al met Joris Mathijsen (technisch directeur, red.) van Willem II gesproken, dat was een goed gesprek. Daarna heb ik nog met Hans Smulders (voormalig technisch directeur, red.) van NAC gezeten en dat was wederom een prima gesprek. Maar daarna heb ik nog met Van der Gaag gebeld en daar was ik iets minder overtuigd van”, aldus Diemers. “Hij had een andere rol voor mij in gedachte. Hij vond mij meer een loper, terwijl ik mezelf zie als iemand die tussen de linies en aan de bal bepalend moet zijn.”

Diemers speelde eerder drie seizoenen met FC Utrecht in de Eredivisie en droeg de vorige drie seizoenen het shirt van De Graafschap. Na een goed seizoen was er veel interesse. “Na de play-offs heb ik met Kevin Hofland gesproken en hij had mij eerder al een paar berichtjes gestuurd. En ik had al met de Turkse eigenaar gebeld. Zij hadden een rol voor mij als nummer tien en wilden mij heel belangrijk maken, dat streelde mij wel. Vandaar dat ik naar Fortuna Sittard ben gegaan.”

Hans Kraay jr. denkt dat het plafond van de 25-jarige middenvelder hoger ligt. “Het is een échte en mooie voetballer”, aldus de analist. “Verdedigend is hij niet op zijn best, maar ik denk dat Mark in de subtop in de Eredivisie aankan. Clubs als AZ en FC Utrecht, de ploegen net onder PSV, Ajax en Feyenoord. En dan in vrije rol vanaf de linkerkant, zoals Hakim Ziyech en Dusan Tadic die hebben bij Ajax.”