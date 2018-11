‘Ik vond destijds dat Ten Hag in de communicatie niet altijd even goed was’

Na een enigszins moeizame start heeft Erik ten Hag zijn zaakjes aardig voor elkaar bij Ajax. De 48-jarige oefenmeester werd afgelopen woensdag tijdens het uitduel met Benfica (1-1) in de Champions League toegezongen door de meegereisde fans. Mark Diemers werkte met Ten Hag samen bij FC Utrecht en laat zich lovend uit over de trainer.

“Ik heb een halfjaar gespeeld onder Erik bij Utrecht en hij is zeker tactisch een goede trainer. Maar ik had moeite met hem op persoonlijk vlak. Ik vond destijds dat hij in de communicatie richting mij en andere spelers niet altijd even goed was”, zegt Diemers bij de Tafel van Kees. De 25-jarige middenvelder kwam bij FC Utrecht weinig aan spelen toe en kwam uiteindelijk via De Graafschap bij Fortuna Sittard terecht.

“Het staat buiten kijf dat hij een goede trainer is. Hij zag heel veel dingen vooraf al. Ik was niet zover als ik nu ben, maar hij was zeker niet de enige die fout zat destijds”, stelt de middenvelder. Ten Hag werkte voor FC Twente, PSV, Go Ahead Eagles, Bayern München en FC Utrecht, alvorens hij in januari bij Ajax terechtkwam.