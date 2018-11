Bernardo Silva geeft United weinig kans: ‘Hoeveel punten staan ze achter?’

Manchester City krijgt zondag in het Etihad Stadium bezoek van Manchester United en Bernardo Silva denkt dat hij en zijn ploeggenoten een einde kunnen maken aan de titelaspiraties van the Red Devils. De ploeg van manager Josep Guardiola kan de voorsprong op de rivaal uit Manchester uitbreiden naar twaalf punten.

Na elf wedstrijden is Manchester United terug te vinden op een teleurstellende achtste plaats. “Hoeveel punten staat United achter op ons? Volgens mij zijn dat er negen”, aldus de Portugese middenvelder, geciteerd door Sky Sports. “En als ik kijk naar de titelrace, dan denk ik dat het voor hen moeilijker zal zijn om voor het kampioenschap te spelen dan clubs als Liverpool, Chelsea of Manchester City, of zelfs Tottenham en Arsenal.”

“Zo denk ik erover”, vervolgt Bernardo Silva. “Niet omdat Manchester United niet goed genoeg is, maar omdat het nu al enorm lastig voor ze is. Het zou nog lastiger voor ze worden als ze twaalf punten achter op ons staan. Dus dat gaan we proberen te doen. We gaan voor de overwinning. Niet alleen om het gat met United uit te bouwen, maar ook om de koppositie te behouden. We willen Liverpool, Chelsea en de andere concurrenten op afstand houden.”