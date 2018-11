‘Donkere wolken weerhouden City niet van torenhoog bod op De Jong’

Door uitgelekte e-mails moet Manchester City vrezen voor onderzoeken van onder meer de FIFA, de UEFA, de Premier League en de Britse belastingdienst. Toch zullen die donkere wolken the Citizens er niet van weerhouden om komende zomer vol voor Frenkie de Jong te gaan, zo schrijft de Daily Mail zondagochtend. De regerend kampioen van Engeland maakt een bedrag van 58 miljoen euro vrij voor de komst van de 21-jarige middenvelder.

Volgens de Engelse krant troeft Manchester City stadgenoot Manchester United af, omdat De Jong graag met Josep Guardiola zou willen werken. Ook Matthijs de Ligt staat hoog op het verlanglijstje bij beide clubs uit Manchester, maar de verdediger heeft volgens de Daily Mail gekozen voor een overstap naar Barcelona. Uit publicaties van Der Spiegel, op basis van Football Leaks, bleek dat Manchester City op verschillende manieren creatief is geweest met de regels.

De FIFA stelt een onderzoek in naar de vermeende samenwerking met het Deense FC Nordsjaelland en hun Right to Dream Academy, omdat hier sprake zou zijn van een zogenaamde third-party ownership. Verder kan Manchester City een onderzoek van de HM Revenue and Customs, de Britse belastingdienst, verwachten. Zo zouden the Citizens onder meer bij het uitbetalen van het salaris van manager Roberto Mancini de belasting hebben ontweken.

Dit trucje werd uitgehaald om aan de Financial Fair Play-regels te voldoen, omdat er op deze manier minder kosten werden gemaakt dan in werkelijkheid. Verder zou Manchester City via commerciële deals, die in feite betaald werden door eigenaar Sheik Mansour, de Financial Fair Play-regels omzeild hebben, wat tot een onderzoek van de UEFA zal leiden. Ook de Premier League heeft in een statement laten weten een onderzoek te starten als er nieuw bewijs opduikt dat Manchester City zich niet aan de regels heeft gehouden.