Concurrent van Tagliafico komt eraan: ‘Hij heeft terugslagen gehad’

Daley Sinkgraven speelde zijn laatste wedstrijd voor Ajax op 17 november 2017, toen met 0-8 van NAC Breda werd gewonnen. De linkspoot was pas net hersteld van een knieblessure en raakte opnieuw geblesseerd. Onlangs vertelde Ajax-trainer Erik ten Hag dat Sinkgraven op de weg terug is en naar alle waarschijnlijkheid nog voor de winterstop aansluit bij de groepstraining. Ook Edwin Olde Riekerink, zaakwaarnemer van Sinkgraven, meldt dat het de goede kant opgaat.

"We hopen dat Daley op korte termijn kan instromen. Hij is op de weg terug en we verwachten dat hij nog voor de winterstop kan aansluiten bij de groepstraining”, zei Ten Hag een paar weken geleden. De coach van de Amsterdammers benadrukte dat voorzichtigheid geboden is. "Het is een gecompliceerde blessure, dus we moeten voorzichtig zijn. Anders is het carrièrebedreigend."

Het afgelopen jaar stond voor Sinkgraven, wiens contract in de Johan Cruijff ArenA doorloopt tot medio 2020, in het teken van revalideren. Volgens Olde Riekerink is zijn cliënt ‘ontzettend gemotiveerd’ om terug te keren. "Hij is lang geblesseerd geweest, heeft terugslagen gehad. Maar nu gaat het goed met Daley”, vertelt hij in gesprek met de NOS.

Sinkgraven (23) werd in januari 2015 voor zeven miljoen euro als middenvelder overgenomen van sc Heerenveen. In Amsterdam werd hij omgeschoold tot linksback. Het is echter de vraag of er nog wel plek is in de hoofdmacht, nu Nicolás Tagliafico eerste keus is als linksback en ook Daley Blind op die positie uit de voeten kan. Het perspectief van Sinkgraven bij Ajax ziet er niet enorm rooskleurig uit, al houdt Olde Riekerink de moed erin. "Zijn trainingsactiviteiten worden uitgebreid en zijn prioriteit is om volledig met de groep mee te trainen. Daley hoopt binnen afzienbare tijd weer fit te zijn.”