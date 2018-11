Jans over doelwit van Ajax en PSV: ‘Er speelt natuurlijk wat’

Voor FC Groningen is het voorlopig een moeizaam seizoen, maar een lichtpuntje bij de Trots van het Noorden is Ritsu Doan. De Japanner is aan zijn tweede seizoen in het Hitachi Stadion bezig en dit zou zomaar zijn laatste kunnen zijn. Verschillende clubs uit binnen- en buitenland hebben Doan op de korrel, zo weet ook technisch manager Ron Jans.

“Er is nog geen concrete interesse. Maar er speelt natuurlijk wat. Hij wordt gevolgd, maar daar hebben wij nog niets over gehoord”, zegt Jans in gesprek met de NOS. Doan werd reeds gelinkt aan onder meer Ajax, PSV, Manchester City, Juventus, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Atlético Madrid en Galatasaray. “De clubs die je noemt zijn allemaal topclubs. Ik kan me ook een tussenstop bedenken.”

“Als je een paar traptreden overslaat, kun je vallen. Maar dat weet Doan ook wel, hij is een verstandige jongen”, vervolgt de technisch manager van FC Groningen. Doan, drievoudig international van Japan, was dit seizoen tot dusver goed voor twee doelpunten en één assist in twaalf wedstrijden. “Wij hopen dat hij in ieder geval tot de zomer bij Groningen blijft. Maar in de voetballerij weet je nooit wat er kan gebeuren.”

“We zijn meer dan tevreden met Doan. Hij is een speciale speler. Het liefst zouden we hem nog tien jaar houden, maar het is wel duidelijk dat zijn carrière elders nog een vervolg zal krijgen”, aldus Jans. Het contract van de twintigjarige Doan, die afgelopen zomer definitief werd overgenomen van Gamba Osaka, in Groningen loopt nog tot medio 2021. “Hij denkt vaak een stap vooruit. En het is net als bij schaken: hoe meer je vooruit kunt denken, hoe beter je wordt. Hij kan dat, en met zijn fantastische linkerbeen kan hij het ook nog uitvoeren.”