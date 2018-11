Génésio prijst Depay na goals en assists: ‘Het klopte van beide kanten’

Memphis Depay leverde zaterdag een grote bijdrage aan de 2-4 overwinning van Olympique Lyon op Guingamp. De Oranje-internationals scoorde twee keer en leverde evenveel assists af. Trainer Bruno Génésio was na afloop dan ook zeer te spreken over de Oranje-international.

Depay kwam in de recente wedstrijden tegen Girondins Bordeaux en TSG Hoffenheim niet tot scoren en werd bekritiseerd vanwege zijn spel. “Tegen Hoffenheim deed hij veel goed wanneer hij niet aan de bal was. Wanneer hij de bal wél had, was het niet efficiënt wat hij deed”, aldus Génésio tegen L’Équipe.

“Vanavond klopte het van beide kanten”, aldus de trainer. “En dan krijg je een geweldige wedstrijd van zijn kant te zien. Al moet ik zeggen dat zijn spel tegen Hoffenheim ook al bemoedigend vond. Vanavond beloonde hij zichzelf, zoals vaker gebeurt wanneer je onzelfzuchtig voetbalt.”

Sinds het debuut van Depay bij Lyon in 2017, was hij goed voor 25 assists in de Franse Ligue 1. In de vijf grootste competities van Europa kunnen allene Kevin De Bruyne (Manchester City) en Luis Suárez (Barcelona) zulke statistieken weerleggen. Lionel Messi en Thomas Müller volgen met 23 assists voor respectievelijk Barcelona en Bayern München.