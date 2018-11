Guardiola verdedigt bekritiseerde Sterling: ‘Ik kan het niet begrijpen’

Josep Guardiola heeft het opgenomen voor de bekritiseerde Raheem Sterling. De aanvaller van Manchester City kreeg een hoop kritiek te verwerken naar aanleiding van een actie in het duel met Shakhtar Donetsk (6-0) afgelopen woensdag in de groepsfase van de Champions League. Sterling trapte in de grond, duikelde voorover en kreeg een strafschop. Hij weigerde aan de scheidsrechter toe te geven dat het geen strafschop was en daar bood hij na de wedstrijd zijn excuses voor aan. Guardiola vindt het juist goed dat hij niet eerlijk is geweest tegenover de arbitrage.

Scheidsrechter Viktor Kassai was ervan overtuigd dat Shakhtar Donetsk-verdediger Mykola Matvyenko een overtreding maakte. Guardiola vindt de kritiek op zijn speler onterecht. “Ik denk niet dat het eerlijk is en weet niet waarom je Raheem zou moeten bekritiseren”, aldus Guardiola in aanloop naar de wedstrijd van zondag tegen Manchester United.

“Het was geen schwalbe. Hij struikelde en het was een slechte beslissing van de scheidsrechter”, vervolgt Guardiola. “Raheem is een geweldige jongen. Hij doet eigenlijk alles goed op het veld. Hij gaat voorop in de strijd en maakt een fout omdat hij pas 23 jaar oud is. Maar ik kan niet begrijpen wat mensen allemaal zeggen over deze actie.”

“Ik wilde de bal stiften en weet niet wat er toen gebeurde”, zei Sterling na afloop van de wedstrijd in gesprek met BT Sport over zijn actie. “Ik belandde op de grond en draaide me om. Ik denk niet dat er contact was, het was mijn eigen schuld. Ik trapte in de grond, dus ik wil bij deze mijn excuses aanbieden aan de scheidsrechter en aan Shakhtar.”