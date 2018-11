Jong Oranje-debutant zag KNVB-mail in auto: ‘Ik heb wel even gejuicht’

Jay-Roy Grot is een van de negen debutanten in de selectie van Jong Oranje voor de vriendschappelijke interland tegen Jong Duitsland. De aanvaller van VVV-Venlo kreeg het goede nieuws afgelopen vrijdag te horen. Na afloop van de gewonnen wedstrijd tegen Fortuna Sittard (3-2) reageerde Grot tegenover FOX Sports op zijn eerste oproep voor Jong Oranje.

De twintigjarige aanvaller doorliep de jeugdelftallen van de KNVB, maar kreeg nog nooit een oproep voor Jong Oranje. Toen hij in de auto zat, kreeg hij zijn uitnodiging binnen. "Ik kreeg vrijdag een mail dat ik was opgenomen in de definitieve selectie", aldus Grot. "Toen ik wegreed bij de club zag ik het. Toen heb ik wel even gejuicht voor mezelf, ja. Natuurlijk heb ik wel eerst even gekeken of niemand mij zag."

Aanstaande dinsdag mag Grot zich in Zeist melden bij de selectie van bondscoach Erwin van de Looi. "Het is toch weer een stapje omhoog", aldus Grot. "Ik hoopte wel dat ik geselecteerd zou worden, maar ik ga er nooit van uit. Dan ben je extra blij dat je erbij zit. Ik krijg al een beetje de kriebels, want ik ga spelen met nieuwe jongens en ik krijg een andere trainer. Maar ik heb er vooral heel veel zin in."

Behalve Grot mogen ook Dani de Wit, Kaj Sierhuis, Nathangelo Markelo, Deyovaisio Zeefuik, Jan Hoekstra, Tahith Chong, Armando Obispo en Deroy Duarte zich voor het eerst melden bij Jong Oranje. "Voor ons betekent deze wedstrijd de start van de voorbereiding op een nieuwe EK-kwalificatiecyclus. We hebben hiervoor afscheid genomen van een vorige generatie en gaan verder met spelers die na 1 januari 1998 geboren zijn”, aldus Van de Looi. "Dit zijn spelers die allemaal nog op het EK 2021 kunnen spelen. Met deze nieuwe lichting gaan we bouwen aan een nieuw team. Deze eerste wedstrijd tegen Duitsland is direct een mooi affiche en een geweldige uitdaging voor ons.