Mourinho: ‘Er zijn kleine dingen in zijn spel waar ik geen fan van ben’

José Mourinho heeft in aanloop naar de derby tussen Manchester City en Manchester United van zondagmiddag (17.30 uur) een lichte sneer uitgedeeld naar Sergio Agüero. De Portugese manager zegt de spits van the Citizens te bewonderen vanwege zijn kwaliteiten en scoringsdrift, maar geeft aan geen fan te zijn van de aanvaller. De reden laat Mourinho in het midden.

Agüero is met 209 doelpunten in 306 wedstrijden topscorer aller tijden van Manchester City. “Er zijn kleine dingen in het spel van Agüero waar ik geen fan van ben”, wordt Mourinho geciteerd door de Daily Mirror. “Wat ik precies bedoel? Dat houd ik voor mezelf. Ik bewonder hem vanwege zijn fantastische kwaliteiten. Zijn statistieken spreken voor zich.”

Mourinho ging vervolgens in op het duel met City van anderhalf jaar geleden. Marouane Fellaini werd destijds met rood van het veld gestuurd nadat hij een kopstoot uitgedeeld zou hebben aan Agüero. The Special One vindt nog altijd dat de scheidsrechter veel te makkelijk rood gaf. “Martin Atkinson heeft destijds zijn mening aan mij verteld over de rode kaart. Maar ik zag Agüero na afloop lopen in de spelerstunnel, zonder gebroken neus. Hij liep er bij zoals altijd. Er was niets aan de hand.”