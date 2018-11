Bayern wanhoopt niet: ‘Dit was onze beste wedstrijd in lange tijd’

Bayern München verloor zaterdag Der Klassiker van Borussia Dortmund en heeft nu zeven punten minder dan BVB. Als Der Rekordmeister er deze voetbaljaargang niet in slaagt om kampioen te worden, komt er een einde aan een reeks die nu al zes seizoenen voortduurt. Trainer Niko Kovac weigert echter om zich hier nu al bij neer te leggen.

“Op veel vlakken was dit onze beste wedstrijd in lange tijd en daar moeten we op verder bouwen”, reageerde hij na afloop van het duel tegenover Sky Deutschland. “Dat zullen we ook doen, al missen we de komende week veel internationals. Een achterstand van zeven punten lijkt misschien groot, maar in het voetbal is alles mogelijk. Het seizoen duurt nog lang. We hebben veel werk te doen.”

Bayern kwam twee keer op voorsprong tegen Dortmund, maar verloor door twee goals van Marco Reus en een treffer van invaller Paco Alcácer uiteindelijk met 3-2. Kovac heeft ondanks dit negatieve resultaat wel van de wedstrijd genoten: “Het was een fantastische en open wedstrijd, het had net zo goed een gelijkspel kunnen worden. We geven twee keer een voorsprong weg, dat mag niet gebeuren. Dortmund heeft snelle aanvallers, daar hadden we wat compacter tegenover moeten staan. We maakten het Dortmund ook te makkelijk gezien hun manier van druk zetten.”

Dortmund-trainer Lucien Favre genoot eveneens van de wedstrijd. De trainer zag hoe Bayern in de openingsfase domineerde, maar uiteindelijk toch wat meer ruimte weg moest geven: “We hadden het heel zwaar, maar ik wist wel dat ze het niet konden volhouden. Ze zetten zo veel druk, het leek net een boemerang. Ze bleven komen. We moesten tegenhouden en wachten. In de rust hebben we het een en ander omgezet.”