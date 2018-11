Van Bommel: ‘Wat mij betreft blijft hij, maar ik snap de interesse’

Mark van Bommel zag PSV zaterdagavond met 1-4 winnen bij De Graafschap en de trainer pakte en passant op De Vijverberg meteen een record. Door de twaalfde overwinning op rij van de Eindhovenaren is hij de eerste beginnende trainer in de Eredivisie die zijn eerste dozijn wedstrijden in een zege heeft omgezet. Van Bommel verbeterde daardoor het record van Morten Olsen, die 21 jaar geleden als coach van Ajax elf duels op rij wist te winnen. De voormalige middenvelder bleef zelf nuchter onder alle aandacht.

“Het zijn maar statistieken. Het belangrijkste is natuurlijk dat we weer hebben gewonnen. Maar een record is uniek”, glimlachte hij na afloop van de wedstrijd voor de camera’s van FOX Sports. “Ik ben ook tevreden. Maar niet over onze eerste helft. Tot aan de rust moesten we onze voorsprong van 2-1 verdedigen. In de rust heb ik uitgelegd hoe we beter druk konden zetten. In de tweede helft hebben we het beter gedaan en zijn we ook niet meer in de problemen gekomen. Toen hadden we wel de controle.”

Van Bommel dankt de zege voor een deel aan de twee doelpunten die Luuk de Jong maakte tegen zijn oude club. De spits tekende alweer voor treffer nummer tien en elf van het Eredivisie-seizoen en is topscorer van de Nederlandse competitie. Van Bommel denkt dat De Jong nog wel een keer de stap naar het buitenland zou kunnen maken.

“Hij is groot, kan ontzettend goed koppen. Dat is denk ik erg belangrijk. Snelheid heeft hij niet, maar dat is het enige dat ontbreekt. Hij is slim, kan een bal controleren, weet waar hij moet lopen en heeft een werklust voor drie. Wat mij betreft blijft hij hier, maar ik snap wel dat buitenlandse clubs hem interessant vinden”, legt de oefenmeester uit.