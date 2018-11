Napoli vertrekt dankzij eigen goal met drie punten uit kletsnat Genua

Napoli is er zaterdagavond op het nippertje in geslaagd om het gat met koploper Juventus, dat zondag de kraker tegen AC Milan speelt, terug te brengen naar drie punten. I Partenopei leken lange tijd op een gelijkspel tegen Genoa af te stevenen, maar trokken door een eigen goal van Davide Birachi in de slotfase toch nog met 1-2 aan het langste eind. De omstandigheden in het Stadio Luigi Ferraris hadden overigens beter gekund, aangezien scheidsrechter Rosario Abisso zich in de tweede helft genoodzaakt zag het duel enige tijd te staken wegens hevige regenval.

Napoli was voorafgaand aan het duel in zijn laatste twaalf Serie A-duels met il Grifone ongeslagen, maar moest ditmaal wel na twintig minuten spelen de openingstreffer incasseren. Romulo kreeg de tijd en ruimte om een voorzet te geven en Christian Kouamé sprong vervolgens hoger dan de verdediging en knikte raak. Napoli was daarvoor al gevaarlijk geweest via Lorenzo Insigne en kwam een kleine tien minuten voor rust bijna langszij dankzij Arkadiusz Milik. De Pool miste echter en werd in de rust door Carlo Ancelotti vervangen door Dries Mertens, die vanwege een blessure ontbrak in de basisopstelling.

De Belg liet zich al snel gelden en Andrei Radu moest vijf minuten na de onderbreking alle zeilen bijzetten om Mertens van scoren af te houden. Vlak na die kans werd de wedstrijd enige tijd onderbroken vanwege de maar door vallende regen en Napoli kwam het scherpst uit het oponthoud. Een paar minuten nadat Abisso de wedstrijd had hervat bracht Fabian Ruíz zijn ploeg op aangeven van Mertens namelijk langszij. Insigne kreeg even later uit een vrije trap nog een goede kans op meer, maar zag Radu redding brengen. De Italiaan kon uiteindelijk toch nog juichen, aangezien Birachi een paar minuten voor tijd een vrije trap achter zijn eigen doelman werkte.