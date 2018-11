VVV trekt aan het langste eind in derby en doet goede zaken

VVV-Venlo heeft zaterdagavond de Limburgse derby tegen Fortuna Sittard gewonnen. De ploeg van trainer Maurice Steijn kwam in eerste instantie nog wel op achterstand tegen de provinciegenoot, maar stelde via Ralf Seuntjens en Peniel Mlapa orde op zaken en hield ook in de slotfase stand voor een 3-2 overwinning. De Venlonaren komen door hun overwinning in punten gelijk met Vitesse en FC Utrecht, waarbij de Arnhemmers op basis van doelsaldo de vijfde plaats bezet houden en VVV, dat wel een wedstrijd minder gespeeld heeft, volgt op positie zes.

Kansen waren schaars in de openingsfase in De Koel, maar nadat na een halfuur spelen de ban werd gebroken door Finn Stokkers, volgden de doelpunten elkaar in rap tempo op. De spits van Fortuna kon profiteren van een fout van Jerold Promes en zette de bezoekers op voorsprong, maar het duurde niet lang of de bezoekers keken tegen een achterstand aan.

Ralf Seuntjens was er een paar minuten na de openingstreffer namelijk als de kippen bij toen Fortuna-doelman Alexei Koselev de bal losliet en zorgde zodoende alweer snel voor de gelijkmaker. Elf minuten na de openingstreffer van Stokkers vond ook Peniel Mlapa het net, waardoor Fortuna de rust in ging met een 2-1 achterstand in plaats van de gewenste voorsprong. Na de onderbreking werd de situatie al snel penibeler voor de bezoekers toen Mlapa na een rappe solo voor zijn tweede goal van de avond kon tekenen.

VVV bleef daarop druk zetten in de hoop het duel snel te beslissen en liep door toedoen van Jay-Roy Grot al vlot bijna verder uit. Doordat de definitieve nekslag uitbleef mocht Fortuna echter blijven hopen op meer en in de slotfase kwam door een goal van André Vidigal de spanning weer helemaal terug in de wedstrijd. Voor VVV werd het daarna nog even billenknijpen, maar gescoord werd er niet meer in Venlo.