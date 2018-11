PSV helpt Mark van Bommel aan record met twaalfde zege op rij

Mark van Bommel is na zaterdagavond de eerste startende Eredivisie-trainer die zijn eerste twaalf duels op rij heeft gewonnen. De oefenmeester zag zijn PSV op De Vijverberg met 1-4 zegevieren op De Graafschap en neemt zo definitief afstand van Morten Olsen, die in het seizoen 1997/98 als trainer van Ajax zijn eerste elf wedstrijden wist te winnen. De Eindhovenaren komen door de zege op de Achterhoekers op 36 punten uit 12 wedstrijden en hebben nu 8 punten meer dan eerste achtervolger Ajax. De Amsterdammers kunnen het gat echter weer verkleinen tot vijf punten als er zondag wordt gewonnen van Excelsior.

Van Bommel liet zijn manschappen voor de negende keer dit seizoen in dezelfde basisopstelling aantreden en zag vanaf de bank hoe PSV vroeg in de wedstrijd goed wegkwam bij een vrije trap van Robert Klaasen. De poging van de middenvelder spatte op de kruising van het doel van Jeroen Zoet uiteen, die zo tot zijn opluchting niet het slachtoffer werd van een verrassende start van de Superboeren. Na die poging van de thuisploeg liet de koploper zich ook in aanvallend opzicht zien en Hirving Lozano profiteerde bijna van een fout van Erik Bakker. Waar de van PSV gehuurde Hidde Jurjus nog redding kon brengen op de inzet van de Mexicaan, was hij even later wel machteloos toen Luuk de Jong een voorzet van Nick Viergever binnen werkte.

Lang kon PSV echter niet van deze voorsprong genieten, want drie minuten later was het door toedoen van Youssef El Jebli alweer gelijk. In een fase waarin De Graafschap door toedoen van Bakker ook op voorsprong had kunnen komen, waren het toch weer de Eindhovenaren die de wedstrijd naar zich toe trokken. Steven Bergwijn tekende een dik kwartier voor de rust voor de 1-2 en Denzel Dumfries dacht het duel vervolgens vlak voor de onderbreking definitief in het slot te gooien. Kevin Blom keurde de treffer na raadpleging van de VAR echter af wegens buitenspel, waardoor De Graafschap met hoop op een goed resultaat aan de thee ging.

Gastón Pereiro kreeg vlak na de onderbreking een grote kans om meteen een einde te maken aan die hoop, maar schoot naast. Die misser bleek bijna een dure, want de thuisploeg werd in de minuten daarna weer gevaarlijk. Fabian Serrarens schoot eerst op aangeven van Leeroy Owusu over, waarna El Jebli een paar minuten later een voorzet van Furdjel Narsingh compleet verkeerd raakte. In de daaropvolgende fase waarin De Graafschap uit de counter gevaar dreigde te stichten, waren de grootste kansen toch weer voor PSV.

Een vrije trap van Luuk de Jong smoorde in eerste instantie in de muur, waarna Jurjus redding kon brengen op de rebound van de spits zelf. De keeper werd met nog twintig minuten te gaan vervolgens bijna verrast door een voorzet op doel van Angeliño en een poging van de andere back van PSV, Dumfries, verdween even later via het been van een verdediger naast het doel. De eerder voor Pereiro in de ploeg gekomen Donyell Malen toonde zich daarop wel scherp en hij gooide het duel na een goede kapbeweging definitief in het slot. Daarmee was het nog niet gedaan, want De Jong tekende in de slotfase op aangeven van Bergwijn ook nog voor zijn tweede goal van de avond en komt zo op een seizoenstotaal van elf doelpunten.