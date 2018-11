Vitesse boekt belangrijke zege na schitterende vrije trap Ödegaard

Vitesse heeft de vijfde plaats in de Eredivisie overgenomen van FC Utrecht. Door doelpunten van Bryan Linssen en Martin Ödegaard eindigde het duel tussen de voormalig bondscoaches van Rusland, Leonid Slutsky en Dick Advocaat, zaterdag in een 2-1 zege voor eerstgenoemde. Vitesse heeft net als FC Utrecht overigens achttien punten, maar beschikt over een beter doelsaldo: +5 om +1.

Vitesse en FC Utrecht speelden in de eerste helft niet veel klaar en het indrukwekkendst was het eerbetoon aan Theo Bos. Na vijf minuten stonden alle supporters in GelreDome op om te applaudisseren voor de trainer die in 2013 overleed. Bovendien werd er een mozaïekfoto van Mister Vitesse op de schermen vertoond. Op het veld waren de meeste kansen wel voor Vitesse: Roy Beerens volleerde naast, Oussama Darfalou kon zijn kopbal niet de juiste richting meegeven en Matus Bero mikte over.

Het FC Utrecht van Advocaat kon evenmin overtuigen en kwam niet verder dan een gevaarlijke kopkans voor Gyrano Kerk en een poging van Oussama Tannane. Na de pauze brak Linssen de ban: de aanvoerder kon uithalen na een hakbal van Roy Beerens en liet David Jensen kansloos. De bezoekers uit de Domstad deelden hierna een speldenprik uit via Simon Gustafson (doelman Eduardo redde), alvorens Ödegaard het duel in het slot leek te gooien

De huurling van Real Madrid schoot een vrije trap in de kruising en maakte zijn eerste doelpunt van het seizoen. FC Utrecht gaf zich echter niet gewonnen: Timo Letschert trof de paal en even later maakte invaller Cyriel Dessers er wel 2-1 van. Ödegaard, Thomas Bruns en Kerk kregen hierna mogelijkheden om te scoren, maar het bleef bij 2-1. Voor Advocaat is het zijn tweede nederlaag als coach van FC Utrecht.