Kuipers countert Neymar: ‘Ik heb niets respectloos gezegd’

Björn Kuipers is zich van geen kwaad bewust. De scheidsrechter leidde deze week de Champions League-wedstrijd tussen Napoli en Paris Saint-Germain en de spelers van laatstgenoemde club waren niet te spreken over het optreden van de Nederlander. Thiago Silva en Neymar uitten felle kritiek.

PSG was van mening dat men recht had op een strafschop en dat Neymar ten onrechte een gele kaart kreeg. “De scheidsrechter zei iets tegen mij dat hij niet had moeten zeggen, het was respectloos. Ik wil niet herhalen wat hij zei”, aldus een gefrustreerde Neymar na afloop.

Kuipers vertelt aan TC Tubantia dat hij ‘niets respectloos’ heeft gezegd: “Ik heb verteld dat ik hem een fantastische voetballer vind. Ik heb niets respectloos gezegd tegen Neymar. De communicatie van zulke wedstrijden wordt allemaal veiliggesteld. Alles wat ik zeg, wordt opgenomen.”